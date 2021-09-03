В Москве на бизнесмена напали с битами и похитили у него 27 миллионов рублей

На 43-летнего директора туристического агентства напали неизвестные с бейсбольными битами и похитили у него сумку, в которой находилось 27 миллионов рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Инцидент произошел на северо-западе Москвы вечером в четверг, 2 сентября. По имеющейся информации, бизнесмен вышел из машины и направился в гости к своему знакомому. Переходя дорогу, он столкнулся с группой неизвестных. Люди в медицинских масках начали бить мужчину битами, после чего отобрали у него сумку с деньгами и скрылись.

Пострадавшего госпитализировали с переломом скулы. Полиция ведет поиски нападавших.

Ранее неизвестный похитил у московского пенсионера портфель, в котором находился миллион рублей наличными.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!