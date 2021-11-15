В Москве на МЦК подрались пассажиры

В вагоне МЦК на станции «Окружная» произошла драка. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?». По данным источника, молодые люди громко ругалась и приставали к другим пассажирам. На замечание женщины вести себя потише, ее стали оскорблять.

За россиянку вступился мужчина, в результате чего завязалась драка. Пока продолжалась потасовка, поезд продолжал следовать по маршруту и успел проехать две остановки, затем дебоширы покинули вагон.