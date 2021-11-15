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В Москве на МЦК подрались пассажиры
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»
В вагоне МЦК на станции «Окружная» произошла драка. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?». По данным источника, молодые люди громко ругалась и приставали к другим пассажирам. На замечание женщины вести себя потише, ее стали оскорблять.
За россиянку вступился мужчина, в результате чего завязалась драка. Пока продолжалась потасовка, поезд продолжал следовать по маршруту и успел проехать две остановки, затем дебоширы покинули вагон.
Один из подписчиков канала отметил в комментариях, что при открытии МЦК в поездах была охрана, которая регулировала подобные ситуации, однако со временем бригады блюстителей правопорядка исчезли.
Ранее в вагоне МЦК напали на женщину и пригрозили скинуть ее на рельсы.