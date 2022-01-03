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В Москве на продажу выставили плюшевого медведя по цене квартиры
Фото: Telegram-канал Mash
Поддержанного плюшевого медведя от японского дизайнера Такаси Мураками и французского дома моды Louis Vuitton 2009 года выпуска выставили на продажу в Москве, пишет Telegram-канал Mash.
По данным издания, стоимость игрушки можно сопоставить с ценой квартиры в Подмосковье. Продавец хочет за нее 3 785 958 рублей. Уточняется, что всего было выпущено 150 таких медведей, и на данный момент это единственная подобная игрушка, имеющаяся в продаже. Из-за потертостей игрушка оценивается как подержанная, однако оригинальность магазин подтверждает.
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