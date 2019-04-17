В Москве начали борьбу за здоровье уток

В столичных парках могут увеличить число табличек с просьбами не кормить уток. Это необходимо для защиты птиц. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по экологической политике Зою Зотову.

«Кормить уток хлебом нельзя. Надо это разъяснять, может, табличек должно быть больше, как-то по-особому их оформлять, устанавливать их прямо перед прудом, перед водоемом», — уточнила она.

В конце февраля стало известно, что в Москве планируют установить специальные палатки, где горожане, желающие покормить уток, смогут купить для них качественный корм. Они появятся на всех особо охраняемых природных территориях города.