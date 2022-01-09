В Москве начали бороться с любителями кататься на ватрушках
В Москве сотрудники коммунальных служб начали бороться с опасными катаниями на ватрушках. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы» и группа в Facebook «Бабка наше всё — Бабушкинский Москва».
По данным источников, необорудованные горки перекрыли и засыпали песком на Ходынском бульваре, возле ТЦ «Авиапарк» и в парке «Яуза». Сделали это на фоне последних новостей о травмоопасности данного вида развлечения на непредназначенных для катания трассах.
Одна из жительниц сообщила, что недавно на Каширском шоссе ребенок катался на ватрушке на необорудованном для этого склоне, въехал в дерево, ударился головой и умер.
Похожая история произошла и в Крылатском на территории парка «Москворецкий» двое детей 11-ти и 12-ти лет получили травмы, катаясь на ватрушках. По словам их отца, мальчиков унесло в сторону, и они врезались в дерево.
Сообщается, что детей госпитализировали. У одного диагностировали незначительные ушибы, другого ребенка отвезли в реанимацию в тяжелом состоянии с сотрясением головного мозга, ушибом легких и переломами. Отец признал, что место, в котором дети катались, не было специально для этого оборудовано.
Ранее также сообщалось, что в подмосковном Дубне шестилетний ребенок, катаясь на ватрушке на самой популярной горке у местных жителей, влетел в дерево и потерял сознание.