В Москве начали бороться с любителями кататься на ватрушках

В Москве сотрудники коммунальных служб начали бороться с опасными катаниями на ватрушках. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы» и группа в Facebook «Бабка наше всё — Бабушкинский Москва».

По данным источников, необорудованные горки перекрыли и засыпали песком на Ходынском бульваре, возле ТЦ «Авиапарк» и в парке «Яуза». Сделали это на фоне последних новостей о травмоопасности данного вида развлечения на непредназначенных для катания трассах.

Одна из жительниц сообщила, что недавно на Каширском шоссе ребенок катался на ватрушке на необорудованном для этого склоне, въехал в дерево, ударился головой и умер.