В Москве начали массово ловить «машины-призраки»

ГИБДД Москвы начало массово ловить незарегистрированные автомобили после ДТП с блогером Эдвардом Билом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, руководство инспекции поручило избавиться от всех «стоп-учетов» — машин, регистрация которых была приостановлена.

Как правило, это происходит, когда владелец продает транспортное средство и снимает его с учета, однако новый хозяин, вопреки закону, не регистрирует его в течение десяти дней после приобретения. В результате автомобиль нигде не числится, однако номера на нем при этом остаются.

Известно, что всего в столице в розыск объявлено около полутора тысяч «машин-призраков», поймано из них уже примерно 600. Сотрудники ГИБДД снимают номера с авто и переписывают все накопившиеся штрафы на водителей.

Бил устроил в Москве крупное ДТП с участием пяти автомобилей 1 апреля. По факту аварии возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности. Одна из пострадавших, москвичка Мария Артемова, попала в реанимацию и несколько дней провела в коме. Бил признал вину за происшествие и заявил, что раскаивается.

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