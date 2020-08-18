В Москве начали менять хорошую плитку на новую

В Москве в парке Царицыно начались работы по замене плитки. Соответствующее фото появилось в Twitter-аккаунте «Дикая Москва».

В подписи к публикации написано: «Снимают хорошую, но уже устаревшую плитку и меняют на плитку из новой коллекции». Пользователи сети в комментариях пытаются объяснить увиденное. «Москвичи не могут ходить по плитке из прошлого сезона», «Так сезонно же меняют. На осенне-зимний сезон летняя не подходит», — шутят юзеры. Другие же задаются вопросом, куда потом направляют старое покрытие.

В июле жители Москвы рассказали, что в Таганском районе решили поменять прошлогодние бордюры на новые. «А то чего они старые такие лежат», — говорилось в подписи к снимку. Кроме того, пользователи опубликовали фотографию новых бордюров в Нагатинском районе. На кадре заметно, что они установлены со смещением.

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