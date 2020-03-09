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В Москве начали менять новые бордюры на новые

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Фото: Zubzub / Pikabu

Пользователь портала Pikabu опубликовал фотографию работ по замене ограждения и бордюров вдоль внутренней стороны МКАД. По его словам, новые бордюры начали менять на новые.

«Сделал всего одну фотку, потому что не готов был, но можете поверить, работы идут с размахом, длина огороженного участка не менее двух километров», — написал Zubzub. На каком километре МКАД ведутся работы, он не уточнил.

По наблюдениям одного из других юзеров, аналогичные работы ведутся на внешнем участке кольцевой автодороги между шоссе Энтузиастов и Щелковским шоссе.

В июле прошлого года сообщалось, что в Москве на четырех тендерах планируется приобрести больше 940 километров бордюра из гранита на общую сумму 2,99 миллиарда рублей. Это рекордная покупка для столицы. Для сравнения: протяженность МКАД составляет 108 километров, всех столичных дорог — 3,6 тысячи километров.

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