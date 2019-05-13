В Москве начали отключать горячую воду

В столице начались сезонные отключения горячего водоснабжения, сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что график расписан до августа. Со сроками отключений можно ознакомиться на портале mos.ru, где необходимо ввести адрес своего дома.

«Горячей воды в столичных квартирах не будет не более 10 дней», — заверили в мэрии, отметив, что в случае нарушения сроков горожане могут обратиться в Мосжилинспекцию, свою управляющую компанию или в МОЭК.

«В домах с альтернативным трубопроводом воду могут отключать не каждый год или на срок не более 10 дней. Это возможно благодаря резервным трубам, по которым горячая вода поступает в квартиры во время ремонта основной системы», — пояснили власти.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!