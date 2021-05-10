В Москве начали отключать отопление

В Москве в понедельник, 10 мая, начали отключать отопление, процесс будет проходить поэтапно и займет пять дней. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, передает «Интерфакс».

Заммэра напомнил, что, согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше восьми градусов в течение пяти дней. «С учетом погоды принято решение приступить 10 мая к переводу столичной системы теплоснабжения на летний режим работы», — сказал Бирюков.

По словам чиновника, специалистам предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданиях, среди них свыше 34 тысяч жилых домов. Сначала отопление отключат на промышленных и административных объектах, затем — в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.

Ранее Петр Бирюков говорил, что отопление в Москве в этом году отключат в мае. Он напомнил, что в прошлом году москвичи находились дома в условиях самоизоляции, поэтому горячую воду начали отключать только в июле. Также глава департамента ЖКХ рассказал о сроках подготовки города к новому зимнему сезону. По его словам, в этом году все необходимые работы будут проведены к 1 сентября.

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