В Москве начали сносить бывшее здание «Коммерсанта»

В московском районе Сокол на улице Врубеля начали сносить бывшее здание издательского дома «Коммерсантъ» — редакция была расположена в этом месте с 1991 по 2015 год. Об этом в среду, 22 июля, рассказал гендиректор ГК «КрашМаш» Виктор Казаков, передает «Интерфакс».

По его словам, стены, основание и покрытие крыши будут разбирать в течение всего лета по технологии «умный снос». Затем железобетонные конструкции переработают, весь оставшийся мусор будут преобразовывать в щебень.

Утверждается также, что в скором времени на этом месте появится жилой комплекс с подземной парковкой, площадь которой составит около 30 тысяч квадратных метров, заявил Казаков.

Отмечается, что бывшее здание «Коммерсанта» было построено в 1935-м. В нем изначально располагалась школа. Позже образовательное учреждение немного перестроили — появился новый этаж поверх крыши.

13 июля стало известно, что специалисты московского КБ «Стрелка» предложили альтернативный вариант вместо обычного сноса столичных хрущевок и других типовых домов советского периода. По мнению архитекторов, здания можно модернизировать, превратив их в современное и комфортное жилье.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!