В Москве начали сносить советский кинотеатр «Соловей»

В Москве начался снос Киноцентра «Соловей» на Красной Пресне, где в воскресенье, 1 декабря, прошел последний сеанс. Видео опубликовано в Telegram-канале издания «Подъем».

В понедельник, 2 декабря, в социальных сетях появились сообщения о том, что владельцы не успели вывезти оборудование из кинотеатра, и в нем начали орудовать мародеры.

«Мне помогали извлекать остатки, огромное спасибо дружному инженерному коллективу сети кинотеатров "Каро", что помогли разобрать и вытащить уникальные устройства для пленки», — написал пользователь Facebook Александр Зенин. По его словам, оборудование отправляли на металлолом. «Просто ужас, громят кинотеатр изнутри... Внутри все похоже на Припять», — добавил он.

Киноцентр «Соловей» на 24 зала был построен в 1989 году на Дружинниковской улице. Разрешение на снос собственник здания получил в октябре 2018 года, на его месте планируется построить гостиницу и деловой центр. Горожане выступали против закрытия кинотеатра, однако спасти его не удалось.

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