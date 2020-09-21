В Москве начали строить новую линию метро

В столице началась подготовка к строительству станции «Улица Народного Ополчения» новой радиальной Рублево-Архангельской линии метрополитена. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы приступаем к закладке станции “Улица Народного Ополчения” будущей Рублево-Архангельской линии, с которой можно будет пересесть на одноименную станцию Большой кольцевой линии (БКЛ). Уже сегодня готовятся конструкции для начала работ по ее строительству», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он пояснил, что параллельное ведение работ необходимо для того, чтобы в будущем создать максимально удобную пересадку между станциями разных линий: «Работы на этой станции БКЛ ведутся в усиленном режиме: уже завершаются строительно-монтажные работы и начинается оснащение инженерными коммуникациями. До конца года мы планируем завершить все работы и открыть станцию».

Новая линия метро, на которой расположится девять станций, соединит центр Москвы с районом Кунцево.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!