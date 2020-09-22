В Москве начали включать отопление

На социальных объектах Москвы начали включать отопление по отдельным заявкам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной объединенной энергетической компании (МОЭК).

Подача тепла ведется в детские сады, школы и больницы, если те направили соответствующий запрос в организацию.

«Подключение социальных учреждений по отдельным заявкам, как правило, начинается до начала официального отопительного сезона, при этом система теплоснабжения готова к оперативному переходу в зимний режим при похолодании», — пояснил управляющий директор МОЭК Денис Башук.

По его словам, подключение к теплу жилых домов стартует после объявления правительством Москвы начала отопительного сезона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что в этом году отопление включат раньше, чтобы москвичи не простужались.

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