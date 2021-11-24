Из-за снегопада Москва встала в десятибалльных пробках. Об этом сообщил Дептранс, попросив автомобилистов отложить поездки на более позднее время.

«Основные затруднения сейчас на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центре. Средняя скорость движения личных автомобилей в городе — 27 километров в час», — передает ведомство. По информации источника, на дорогах возросло количество мелких аварий.

В Дептрансе обратили внимание на участки с ремонтными работами, движение на которых сейчас особенно затруднено. Это 90-й километр МКАД на внешней стороне и 85-й на внутренней, внутренняя сторона Рижской эстакады, внешняя сторона Лужнецкой эстакады и проспект Мира в районе дома 198.

Ведомство подчеркнуло, что городской транспорт полностью готов к работе во время метели и снегопада.

Ранее накануне объявленных нерабочих дней Дептранс предупреждал о девятибалльных пробках в столице.