В Москве начались ежедневные крестные ходы против коронавируса

В центре Москвы насельники Высоко-Петровского монастыря начали ежедневно проводить крестные ходы для избавления от коронавируса. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил игумен Петр (Еремеев).

По его словам, первый крестный ход был проведен в среду, 18 марта, после вечернего богослужения. «Прошли по окружающим монастырь тротуарам с древней чтимой Влахернской иконой Богоматери», — написал игумен, добавив, что сегодня все нуждаются в помощи свыше.

В Москве в связи с распространением коронавируса приняты наиболее жесткие среди российских регионов ограничения. На три недели закрыты государственные школы, запрещены массовые мероприятия с числом участников свыше 50.

По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев коронавируса. В четверг, 19 марта в Москве впервые скончалась пациентка с коронавирусной инфекцией. Ей было 79 лет, она страдала множеством хронических заболеваний и болела пневмонией.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!