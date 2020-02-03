В Москве начнется ремонт поликлиник по новому стандарту

В феврале в первых четырех зданиях московских поликлиник начнется капитальный ремонт по новому стандарту. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения города Москвы.

По ее словам, новый стандарт московских поликлиник был разработан в прошлом году. «В его разработке принимали активное участие сами врачи. А жители поддержали проект при голосовании. И вот сейчас мы перешли к активной фазе — программе капитального ремонта», — отметила Ракова. Она рассказала, что всего в текущем году планируется начать ремонт в 50 поликлиниках.

Заместитель мэра Москвы сообщила, что новый стандарт подразумевает удобство и комфорт для пациентов и врачей, высокую доступность самых нужных специалистов, современное оборудование для диагностики и профилактики болезней. «После ремонта у нас будут полностью обновленные учреждения и внешне, и по внутреннему наполнению», — добавила Ракова.

На время капитального ремонта медицинская помощь останется доступной, только будет предоставляться в другом здании. Пациенты продолжат посещать своих врачей и смогут записываться к ним онлайн. Уточнить, где будет осуществляться прием врачей, посмотреть схему проезда и расписания можно на портале mos.ru.

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