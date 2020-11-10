В Москве начнутся ночные рейды

Власти Москвы пообещали проводить рейды по ночным заведениям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

По его словам, в случае если указ мэра столицы о запрете на работу в ночные часы не будет соблюдаться, предусмотрен штраф. Размер штрафа он не уточнил.

Ранее мэр Сергей Собянин объявил о новых ограничениях, связанных с распространением коронавируса. В частности, ночным заведениям — ресторанам, кафе, барам, клубам, караоке, боулингам и дискотекам — запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00. Указ вступает в силу с 13 ноября 2020 года, ограничительные меры продлятся до 15 января 2021 года.

В Москве за последние сутки выявили 5902 новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 481 068. За все время в столице вылечились 346 889 пациентов, из них 3663 — те, кто выздоровел за прошедшие 24 часа. Умерли с начала пандемии 7429 человек.

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