В Москве найдено тайное озеро с «изумительной водой»

«Его можно найти, если держать по Яузе в сторону кольцевой автодороги, — поделился москвич. — Там бегать приятно, дорожки проложены. Но уже в самом конце, где никаких дорог нет, а до "кольца" остается метров 100, есть небольшое озерцо, даже с источником. Это такая воронка метров десять в диаметре, и тоже в глубоких зарослях. Просто так не увидишь. Вода там изумительная, кристально чистая. Она еще по московской зоне пройти не успела, а потому просто хрусталь».

Королев регулярно купается в Яузе на территории заросшего пляжа в Бабушкинском районе. Ранее он рассказал «Мосленте», почему продолжает купаться в городской реке, несмотря на все запреты и предостережения.

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