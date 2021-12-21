В Москве накрыли крупную финансовую пирамиду

По данным правоохранителей, аферисты звонили пенсионерам и предлагали им стать инвесторами, вложив деньги, например, в разведение рыбы в Карелии или строительство вахтовых городков на Дальнем Востоке. Пожилым людям обещали доход в 21 процент ежемесячно. Мошенники первое время выплачивали обещанное, однако позже, завоевав доверие, предлагали людям вложить еще больше денег для получение большей прибыли, и исчезали.

«Один из вкладчиков поддался на убеждения аферистов и внес в общей сложности 80 миллионов рублей. В дальнейшем соучастники переставали исполнять взятые на себя обязательства, а полученными деньгами распоряжались по своему усмотрению», — говорится в сообщении. Следователями было возбуждено четыре уголовных дела.

Ранее отец российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова Бедрос подал в суд на учредителей финансовой пирамиды, заявив, что у него украли миллионы рублей.