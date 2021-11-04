В Москве напомнили о бесплатных парковках на три дня

В Москве водители смогут воспользоваться парковкой бесплатно три дня, во время ноябрьских праздников. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент транспорта.

«В честь Дня народного единства в этом году парковки будут работать без оплаты 4, 5 и 6 ноября», — сообщили в департаменте.

Также там напомнили водителям о необходимости быть внимательными и парковаться без нарушений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти не планируют продлевать нерабочие дни с 8 ноября. Собянин добавил, что данное положение дел позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут.