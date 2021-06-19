В Москве нашли артефакты XVI века

Археологи нашли на территории Московского императорского воспитательного дома несколько артефактов XVI столетия. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Сейчас археологи обнаружили шесть глиняных игрушек. Это всадники и коники, а также свистулька в виде птички», — цитирует главу департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова пресс-служба.

Помимо прочего, специалисты обнаружили обломок так называемого кумгана — кувшина для умывания и мытья рук, используемого в Азии. Сообщается, что такие сосуды привозили купцы и они завоевали популярность у населения.

Также был найдена часть надгробия с орнаментом и выцарапанными на поверхности камня буквами. Согласно имеющейся гипотезе, находку могли использовать при строительстве, поскольку в прошлом такие плиты часто применялись при постройке различных сооружений.

«Археологи тщательно изучат найденные артефакты, отреставрируют их, а затем передадут в музейные фонды», — уточнили в пресс-службе, проливая свет на дальнейшую судьбу найденных артефактов.

На сайте градоначальника уточнили, что здание Московского императорского воспитательного дома было заложено в 1764 году при Екатерине II. Под строительство был выделен участок земли между Солянкой и Москвой-рекой, получивший название Васильевский луг. Предполагается, что эту территорию назвали в честь владельца, так как известно, что в XVI веке она находилась в собственности Василия III, отца Ивана Грозного. Отмечается, что в конце того же столетия эти земли стали частью Белого города. Предполагается, что найденные артефакты некогда принадлежали местным жителям. В мэрии подчеркнули, что подобные предметы представляют большую ценность, поскольку дают возможность лучше изучить быт людей того времени.

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