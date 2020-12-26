В Москве нашли бар с работающими по ночам тайными комнатами

В московском баре Mendeleev столичные власти нашли тайные комнаты, в которых посетителей обслуживали по ночам. Об этом сообщает агентство «Москва».

Сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) и полиция сначала кувалдой сломали замок на двери и выявили нарушения коронавирусных мер в основных помещениях заведения.

В три часа ночи инспекция вернулась в пустой бар, однако у проверяющих была информация о том, что в заведении находятся посетители. Охрану заставили открыть двери в закрытые помещения и обнаружили внутри около 70 человек.

«Эти люди распивали алкоголь, курили сигареты и кальян, а плотность людей была такова, что некоторые сидели друг у друга на коленях», — рассказал главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.

Бару грозит штраф до миллиона рублей.

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