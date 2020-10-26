В Москве нашли кладбище грузовиков Mercedes «Почты России»

В Москве обнаружили сотни брошенных под открытым небом фургонов «Почты России». Фото опубликованы на канале ComDig Urban Exploration в «Яндекс.Дзен».

Автор публикации утверждает, что случайно заметил автомобильное кладбище во время поездки на наземном метро. Выяснилось, что на заднем дворе одного из филиалов «Почты России» организовали стоянку для отработавших свой ресурс грузовиков.

«В основном, на этой стоянке представлены модели фирмы Mercedes-Benz. Возможно, у "Почты" с ними был какой-то контракт на закупку автотранспорта. Машины все открыты, можно залезть в любую и посидеть внутри», — отмечает автор.

Он также предположил, что автомобили стоят здесь не первый год, поскольку внутри образовался толстый слой пыли, в некоторых из них салон покрылся мхом и плесенью.

Еще больше интересного в наших «Одноклассниках». Подпишись!