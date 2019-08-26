В Москве нашли кучу снега

Житель столицы нашел в Западном Дегунино кучу снега и сфотографировал ее. Снимок опубликован в сообществе «Москва с огоньком» во «ВКонтакте».

«Это не фотошоп, а настоящий снег», — указали авторы.

Пользователи соцсети в комментариях предположили, что это наледь, счищенная с морозильных камер. «Вау, почистили морозильники», — написал Алексей Зеленев. «Холодильник тупо почистили, и сразу как дикари в снег верите», — посетовал Tot Samyy. «Это из морозилки или кондиционера промышленного», — пояснил Василий Алексеев.

Как правило, первый снег в Москве выпадает в середине октября, однако постоянный снежный покров устанавливается ближе к декабрю.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!