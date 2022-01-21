В Москве нашли машину ограбивших вдову Градского

В Москве сотрудники полиции нашли автомобиль, на котором скрылись преступники, ограбившие вдову Александра Градского Марину Коташенко. Об этом сообщает «МК».

По информации издания, белый Mercedes без номерных знаков обнаружен в одном из дворов в районе Сокольники. «Судя по слою снега, она стояла там несколько дней. Автомобиль будут исследовать на специальной стоянке», — пишет издание.

Ранее двоюродная сестра Градского Наталья Градская заявила о том, что брак композитора с Коташенко недействителен. Также она назвала ситуацию с ограблением Коташенко «подставой» и высказала мнение о том, что вдова действовала в корыстных интересах.

16 января сообщалось об ограблении вдовы Градского на трассе в подмосковном Наро-Фоминске. Трое вооруженных мужчин сымитировали ДТП, после чего подсели в автомобиль к Коташенко, заставили ее вернуться в подмосковный дом и похитили 100 миллионов рублей. В организации ограбления заподозрили прислугу в доме вдовы известного певца.