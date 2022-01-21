Сегодня в 03:23
1 мин.

В Москве нашли машину ограбивших вдову Градского

Новости /
В Москве нашли машину ограбивших вдову Градского
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве сотрудники полиции нашли автомобиль, на котором скрылись преступники, ограбившие вдову Александра Градского Марину Коташенко. Об этом сообщает «МК».

По информации издания, белый Mercedes без номерных знаков обнаружен в одном из дворов в районе Сокольники. «Судя по слою снега, она стояла там несколько дней. Автомобиль будут исследовать на специальной стоянке», — пишет издание.

Ранее двоюродная сестра Градского Наталья Градская заявила о том, что брак композитора с Коташенко недействителен. Также она назвала ситуацию с ограблением Коташенко «подставой» и высказала мнение о том, что вдова действовала в корыстных интересах.

16 января сообщалось об ограблении вдовы Градского на трассе в подмосковном Наро-Фоминске. Трое вооруженных мужчин сымитировали ДТП, после чего подсели в автомобиль к Коташенко, заставили ее вернуться в подмосковный дом и похитили 100 миллионов рублей. В организации ограбления заподозрили прислугу в доме вдовы известного певца.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.