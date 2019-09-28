Сегодня в 20:54

В Москве нашли «мастера парковки»

Новости /
Фото: «Москва с огоньком | Новости Москвы»

В сети опубликовали фотографию автомобиля, водитель которого припарковался на небольшой площадке с лавочками в московском дворе.

«Мастера парковки не перестают удивлять», — отметил автор публикации.

Пользователи в комментариях порассуждали о причинах такой ситуации. «Это наглядная оценка работы проектировщиков и тех, кто занимается избыточным благоустройством дворовых территорий. Не в том направлении работа кипит», — полагает Александр Медведев. С ним не согласился Алексей Горбунов, напомнивший о том, что в некоторых семьях есть по несколько машин.

«А потом возмущаются, что машину эвакуатор забирает», — написала Наталья Капару. Также некоторые предположили, что машину могут повредить граждане, которым не понравится, что она перекрывает проход к лавочкам.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!

Размещение рекламы
О проекте
RSS

Moslenta, 2019 г. 18+

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.