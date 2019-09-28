В Москве нашли «мастера парковки»

В сети опубликовали фотографию автомобиля, водитель которого припарковался на небольшой площадке с лавочками в московском дворе.

«Мастера парковки не перестают удивлять», — отметил автор публикации.

Пользователи в комментариях порассуждали о причинах такой ситуации. «Это наглядная оценка работы проектировщиков и тех, кто занимается избыточным благоустройством дворовых территорий. Не в том направлении работа кипит», — полагает Александр Медведев. С ним не согласился Алексей Горбунов, напомнивший о том, что в некоторых семьях есть по несколько машин.

«А потом возмущаются, что машину эвакуатор забирает», — написала Наталья Капару. Также некоторые предположили, что машину могут повредить граждане, которым не понравится, что она перекрывает проход к лавочкам.

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