В Москве нашли мертвым многократного лучшего учителя России

В Москве нашли тело многократного лучшего учителя России Андрея Квашенко. Об этом в четверг, 14 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 67-летнего Квашенко обнаружили мертвым в его квартире на улице Гиляровского 13 января. Утверждается, что к этому моменту он был мертв около недели.

Квашенко работал учителем в столичной гимназии 1543, а также на малом мехмате МГУ. Звание лучшего учителя он получал с 2012 по 2015 год в номинации «Наставник будущих ученых».

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