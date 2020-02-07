В Москве нашли мумию французского маркиза

Мумию человека, умершего пять лет назад, обнаружили в квартире жилого дома на Рубцовской набережной. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Умершим оказался 79-летний Сергей Пельпор — потомок французского аристократического рода маркизов де Лафит де Пельпор. Родственники аристократа пояснили, что он страдал расстройством психики и больше десяти лет не общался с близкими людьми. У него не было ни жены, ни детей.

В московском Следственном комитете агентству РИА Новости подтвердили факт обнаружения тела. По предварительным данным, мужчина умер в декабре 2014 года.

Предок пенсионера Луи Пельпор во время военной кампании Наполеона в России был ранен и попал в плен. Позднее он остался жить в России, где обзавелся семьей.

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