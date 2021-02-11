В Москве нашли огромную партию контрабандной черной икры

В Москве сотрудники ФСБ и Росрыболовства нашли и перекрыли канал поставки нелегально добытой черной икры. Огромную партию товара фасовали в прозрачные контейнеры и сбывали на рынках столицы, сообщает «Вести.Ru».

Уточняется, что в более чем двух тысячах контейнеров хранилось почти 1,5 тонны черной икры. У товара не было документов, при этом во время спецоперации хозяин гаража, где обнаружили ценный продукт, не появился.

«По предварительным данным, она икра была добыта браконьерским способом. Примерная стоимость изъятого по ценам черного рынка превышает 20 миллионов рублей», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в эфире «Вести.Ru»,

Найденную икру отправили на экспертизу. В настоящее время оперативники разыскивают подозреваемых в контрабанде продукта.

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