В Москве нашли подпольные «качалки» и VIP-рестораны

Другой горожанин, занимающийся бодибилдингом, сообщил, что небольшие спортивные залы, расположенные в подвалах, продолжают функционировать, поскольку власти и большинство людей про них не знают. Он отметил, что многим бодибилдерам необходимо продолжать заниматься, поскольку они готовились к соревнованиям и не хотят растерять форму. Хозяева таких залов, по его словам, стараются соблюдать меры предосторожности, выставляя на входе банки с антисептиками; в некоторые залы пускают по телефонному звонку и только тех, кто знаком с постоянными клиентами, которые в основном «приезжают на хороших машинах». Стоимость тренировки в одном из таких заведений составляет две с половиной тысячи рублей, занимаются там по 10–12 человек.

Также автору материала удалось найти элитный ресторан в районе Арбата, менеджер которого по телефону дал согласие на тайное проведение банкета с участием 20 человек. Однако впоследствии журналисту прислали сообщение с отказом в проведении мероприятия.

В Москве в связи с распространением коронавируса приняты жесткие ограничительные меры. Граждан обязали не покидать жилище без веской причины, закрыты предприятия общепита, непродовольственные магазины, спортзалы и бассейны, общеобразовательные школы и другие учреждения. За нарушение режима самоизоляции могут оштрафовать.

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