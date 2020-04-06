В Москве нашли подпольные «качалки» и VIP-рестораны
В Москве в период режима повышенной готовности и запрета на работу спортзалов и заведений общественного питания продолжают подпольно работать некоторые «качалки» и VIP-рестораны. Об этом пишет «Московский комсомолец», автор которого нашел несколько таких мест.
Мужчина, занимающийся боксом, на условиях анонимности рассказал газете, что некоторые спортсмены договорились о тренировках в залах школ, которые временно закрыты по указу мэра Москвы Сергея Собянина. «Мы сократили работу на снарядах, бегаем в игровом зале. Лапы, скакалочка. Только так спасаемся в карантин», — рассказал собеседник издания.
Другой горожанин, занимающийся бодибилдингом, сообщил, что небольшие спортивные залы, расположенные в подвалах, продолжают функционировать, поскольку власти и большинство людей про них не знают. Он отметил, что многим бодибилдерам необходимо продолжать заниматься, поскольку они готовились к соревнованиям и не хотят растерять форму. Хозяева таких залов, по его словам, стараются соблюдать меры предосторожности, выставляя на входе банки с антисептиками; в некоторые залы пускают по телефонному звонку и только тех, кто знаком с постоянными клиентами, которые в основном «приезжают на хороших машинах». Стоимость тренировки в одном из таких заведений составляет две с половиной тысячи рублей, занимаются там по 10–12 человек.
Также автору материала удалось найти элитный ресторан в районе Арбата, менеджер которого по телефону дал согласие на тайное проведение банкета с участием 20 человек. Однако впоследствии журналисту прислали сообщение с отказом в проведении мероприятия.
В Москве в связи с распространением коронавируса приняты жесткие ограничительные меры. Граждан обязали не покидать жилище без веской причины, закрыты предприятия общепита, непродовольственные магазины, спортзалы и бассейны, общеобразовательные школы и другие учреждения. За нарушение режима самоизоляции могут оштрафовать.
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