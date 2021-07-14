В Москве нашли поле с 200 редкими заброшенными авто

В жилом квартале Москвы нашли поле с заброшенными раритетными автомобилями. Его нашли авторы Youtube-канала «ПриветТачка». Как рассказали блогеры, на огромной территории в районе Люблино находится около двухсот автомобилей различных эпох и стран производства.

Под открытым небом гниют ГАЗ М-20 «Победа», ГАЗ-21 «Волга», Москвич-407, санитарный универсал ГАЗ-24-13, грузовик ГАЗ-53, ЗАЗ-1102 «Таврия», а также один из первых переднеприводных автомобилей Citroen 7CV Traction Avant, микроавтобус Toyota, Volkswagen Beetle, известный как «Жук», и Opel Kadet.

Ролик с редкими автомобилями собрал более 56 тысяч просмотров за два дня. Подписчики поблагодарили авторов видео и отметили, что с удовольствием прокатились бы на одной из представленных машин. «Очень печально, что некоторые авто не восстановят и не найдут своих истинных ценителей истории и больше не смогут передвигаться по дорогам! Смотришь на эти автомобили —прекрасный дизайн, теплота и так далее. А сейчас современные авто все одинаковые и безликие», — написал один. «Эх, жалко такие автомобили, восстановить бы. Не то что современные пластиковые ведра», — подтвердил другой. «Без слез не могу смотреть на этот металлолом. К сожалению, довели автомобили до ужасного состояния. Ни себе, ни людям», — прокомментировал третий.

Ранее на парковке Российского университета дружбы народов в Москве нашли утерянный восемь лет назад раритетный автомобиль. Mercedes 1970 года выпуска пропал в 2013 году. Известно, что тогда его хозяин Владимир Попов познакомился с мужчиной по имени Жантимир Гергоков, который представился полковником ФСО и криминальным авторитетом. Гергоков попросил одолжить ему ретроавтомобиль, после чего исчез и перестал отвечать на звонки.

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