В Москве нашли способ припарковать Mercedes вопреки запрету

Житель Москвы Павел Пряников заметил припаркованный автомобиль Mercedes на Новом Арбате, где парковка запрещена. Об этом он рассказал в своем аккаунте в Instagram.

«Мерсы так паркуются у Мариотта», — написал москвич.

На фотографии запечатлен припаркованный Mercedes с открытым багажником. Водителя в кадре нет, аварийного знака либо иного свидетельства того, что машина остановилась в запрещенной для этого зоне из-за неисправности, также нет.

В районе Нового Арбата есть несколько платных наземных парковок. Стоимость парковки на них составляет 200 рублей в час с 10:00 до 2:00, следует из данных сайта Parkopedia. На подземной парковке в районе отеля Marriott предлагают оставить машину за 150 рублей в час.

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