В Москве нашли способ усовершенствовать защитные маски

Ученые из московского НИТУ «МИСиС», МГУ имени Ломоносов и Института биохимической физики РАН нашли способ усовершенствовать защитные маски, создавая бактерицидный барьер при помощи их пропитки в растворе наночастиц тантала. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщает агентство «Москва».

Отмечается, что маска, защищая от бактерий, может улучшить свои качества — ее ткань можно пропитать антибиотиком, но медикаментов понадобится много, заявили исследователи. «Кроме того, бактерии достаточно быстро вырабатывают резистентность, и антибиотики уничтожают и полезные бактерии», — пояснили в «МИСиС».

Ученые продолжили разработки и «выяснили, что создавать бактерицидный барьер на ткани можно при помощи наночастиц металла, и один из самых эффективных "претендентов" — тантал, обладающий бактерицидными свойствами».

Уточняется, что наночастицы оседают в волокнах ткани и борются с бактериями.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!