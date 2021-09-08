В Москве нашли труп с запиской

Труп мужчины обнаружили на Пятницком шоссе в Москве. Об этом в среду, 8 сентября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным правоохранительных органов, тело принадлежит 74-летнему мужчине. Во время осмотра места происшествия полицейские нашли возле трупа записку, в которой было написано «я маньяк и душегуб». Также во время следственных работ на теле были обнаружены резаные раны обоих предплечий.

Личность погибшего уточняется.

Ранее на востоке Москвы обнаружили труп человека, который погиб во время пожара в выселенном здании на улице 11-я Парковая. Следователи выясняют обстоятельства возгорания и причину гибели человека.

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