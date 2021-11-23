В Москве нашли украденную пенсионеркой собаку

Хозяйка почти месяц искала своего питомца, обращаясь во всевозможные инстанции за помощью. В результате женщина опубликовала пост в группе в Facebook, пояснив, что поиски окончены. Пользователи сети, переживавшие за пропавшего питомца, поинтересовались, как хозяевам удалось найти питомца. Москвичка рассказала про пенсионерку, приютившую ее собаку. «Дама в возрасте более 85 лет с жестокой деменцией. У нее каждый месяц новая собака. Она видимо сама не соображает», — сообщила женщина, уточнив, что пенсионерка живет в Подмосковье и приводит в дом множество животных, найденных на улице, однако кормить их ей практически нечем. Такое поведение вызвано продолжительной болезнью пожилой женщины, за которой некому ухаживать.

«Господи, счастье какое! У собаки совершенно ошалевший взгляд, бедная Герда! Желаю скорейшего восстановления вам обеим», «Вы герой! Вот правда. Страшно и невозможно представить сколько сил вы потратили чтобы вернуть Герду. Многие бы сдались», «Скорейшего восстановления вам и Герде. Это такой стресс», — прокомментировали юзеры.

Ранее женщина обратилась к соседям, рассказав, что оставила свою собаку привязанной у храма, после чего питомца отвязала незнакомая пожилая женщина и увела его с храмовой территории. Тогда пожилая женщина спрашивала у местных прихожан, чья это собака, но ей не ответили.