В Москве нашлись гигантские летающие тараканы

Американские летающие тараканы давно стали привычными обитателями разных городов России, в том числе Москвы. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь зоологического музея МГУ энтомолог Илья Гомыранов, комментируя появление таких насекомых в Сочи.

«И это далеко не самый крупный представитель отряда таракановых. Это синантропный космополитный вид, встречающийся во всем мире, кроме самых северных его частей», — уточнил специалист.

По его словам, американские летающие тараканы живут рядом с человеком, питаются остатками человеческой пищи, как и рыжие особи. Во время холодов они прячутся в отапливаемых подвалах домов, канализациях и квартирах.

Ранее 30 июля Сочинский национальный парк сообщил о появлении в городе одних из самых крупных в мире тараканов, длина тела которых достигает пяти сантиметров. Там отметили, что появление этих насекомых во многих районах Сочи может быть связано как с непреднамеренным завозом, так и с бегством из террариумов. Независимо от происхождения, у нового обитателя есть все шансы закрепиться на Черноморском побережье, добавили в нацпарке.

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