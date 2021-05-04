В Москве насильник совершил неудачные нападения и скрылся

В Москве насильник совершил два неудачных нападения на девушек и скрылся. В настоящее время его разыскивают правоохранительные органы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, оба инцидента произошли в Северо-Восточном округе столицы в ночь с 1 на 2 мая. Первое нападение злоумышленник совершил возле одного из домов на проспекте Мира в районе Ростокино. Мужчина схватил одной рукой голову жертвы, а второй принялся задирать ей юбку, пытаясь при этом поцеловать ее в лицо и шею. Девушке удалось спастись.

Второй инцидент произошел в 350 метрах от места первого нападения. Преступник вновь попытался повторить те же действия, однако и в этот раз жертве удалось вырваться.

По фактам обоих нападений возбуждены уголовные дела.

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