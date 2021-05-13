В Москве наступило метеорологическое лето более чем на две недели раньше обычного срока. Об этом сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, обычно оно наступает 28 мая.

«Мы находимся уже в климате метеорологического лета, когда среднесуточная температура воздуха достигла отметки 15 градусов. <...> В Москве переход через плюс 15 обычно происходит 28 мая. Тогда наступает метеолето, а у нас оно наступает уже в эти дни», — сообщил Тишковец.

В ближайшие пять дней температурный фон в Москве будет в районе 20 градусов тепла. При этом в последующие дни температура будет только расти, заключил метеоролог.

Ранее Тишковец предупредил жителей Москвы о наступлении «новой климатической эпохи». Он добавил, что в конце текущего месяца и летом погода в столичном регионе будет умеренно теплой, суровых засух и избыточных дождей не ожидается.

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