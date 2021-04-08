В Москве назвали срок появления первого автобуса на водороде

В ближайшие 30 лет в Москве готовятся внедрить автобусы на водороде по стратегии развития сети экологически чистого транспорта. Первый образец нового автобуса может появиться в столице уже через год-два. Такой срок назвал в колонке для РБК глава столичного дептранса Максим Ликсутов.

Он отметил, что Россия действует в рамках Парижского соглашения по климату, по условиям которого к 2030 году выброс парниковых газов в атмосферу не должен превышать 70 процентов от уровня 1990 года. Для этого, по словам главы ведомства, Москва стала заменять дизельные автобусы на электробусы.

«Следующим шагом в развитии энергоэффективного и экологически чистого транспорта является применение водородных топливных элементов для получения электроэнергии непосредственно на самом автобусе, где основным топливом является водород, а потребность в зарядных станциях отпадает», — поделился Ликсутов.

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