В Москве назвали улицу с рекордом вызовов скорой помощи из-за коронавируса

В Москве назвали улицу с рекордом вызовов скорой помощи из-за подозрения на возможное заражение коронавирусом, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на данные Telegram-канала Mash.

С 1 по 14 мая с Профсоюзной улицы на юго-западе столицы поступило 40 звонков, пишет издание. На втором месте по количеству вызовов — Дубнинская улица в Северном округе. Туда врачи скорой помощи выезжали 36 раз. На третьем — Дмитровское и Варшавское шоссе, с этих улиц поступило по 34 заявки.

По состоянию на 14 мая в Москве выявлено 130 716 случаев заражения коронавирусом. 23 327 человек выздоровели, 1 290 умерли.

В московской области зафиксировано 24 580 инфицированных. Из них 1 987 уже сумели побороть вирус, 240 человек скончались.

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