В Москве назвали время и место прощания с Василием Лановым

Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым, скончавшимся на 88-м году жизни, состоится 1 февраля в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Об этом сообщил директор культурного учреждения Кирилл Крок, передает «Интерфакс».

Гражданская панихида начнется в 10:00 и продлится до 12:00. Затем артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.

Ранее в столице пообещали увековечить память Ланового. Так, в городе появится мемориальная доска или памятник. Кроме того, за актером останется звание почетного гражданина Москвы, которым его удостоили в декабре 2020 года.

Лановой скончался вечером 28 января. В этот день его состояние резко ухудшилось, хотя еще сутки назад медики утверждали, что оно стабильно. Актера подключили к аппарату ИВЛ и перевели в реанимацию, позднее он пережил клиническую смерть.

2 января Лановой и его супруга актриса Ирина Купченко заразились коронавирусом. Позднее у актера развились осложнения, он оставался в больнице в течение нескольких недель. Врачи оценивали состояние актера как крайне тяжелое.

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