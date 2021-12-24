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В Москве не будут вводить новые ограничения из-за COVID-19

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В Москве не будут вводить новые ограничения из-за COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице не будут вводить новые ограничения из-за COVID-19. По ее словам, заболеваемость упала до достаточно низкого уровня, в связи с чем ограничения можно смягчать, пишет РИА Новости.

Также заммэра добавила, что перед Новым годом в городе не будут вводится дополнительные выходные дни, так как в этом нет необходимости. По мнению Раковой, дельта-штамм коронавируса не сможет поднять волну заболеваемости на фоне достаточно высокого уровня коллективного иммунитета, сформировавшегося в Москве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о средствах, затраченных на борьбу с COVID-19 в Москве. По его словам, пандемия обошлась столице примерно в 800 миллиардов рублей, из которых около 200 миллиардов приходится на недополученные доходы.

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