В Москве неизвестные запустили фейерверк по машинам и попали на видео

На кадрах, снятых из окон жилого дома, видно, как люди веселятся и запускают салют. Однако огни начинают вспыхивать не в воздухе, а на асфальте рядом со стоящими на парковке машинами. Также видно, как у нескольких автомобилей срабатывает сигнализация. На данный момент неизвестно, был ли причинен какой-либо ущерб транспортным средствам.

«Так святой праздник Хеллоуин отмечали, по всей Москве салюты были», «Праздновали день автомобилиста», «Совсем сдурели люди с этими салютами. Когда уже их запретят и штрафы солидные наложат», «Самое интересное, что если за руку не поймали, то и отвечать никто не будет», — прокомментировали юзеры.

Ранее фанат президента России Владимира Путина устроил фейерверк на Красной площади в честь дня рождения главы государства и был задержан.