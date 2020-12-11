В Москве неизвестный с ножом украл машинку для стрижки волос в салоне красоты

В салоне красоты на западе Москвы неизвестный мужчина с ножом украл машинку для стрижки волос. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в заведении на улице Большая Филевская. Туда ворвался мужчина в черном трико. Угрожая ножом, он похитил машинку для стрижки волос, а затем скрылся.

Сотрудники полиции ведут розыск злоумышленника. Устанавливаются мотивы и обстоятельства произошедшего.

Ранее неизвестные украли у жителя Москвы 12 миллионов рублей в ходе сделки по продаже биткоинов. Инцидент произошел в туалете одного из московских ресторанов. Мужчина успел перевести биткоины на счет мошенников. Похитители скрылись.

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