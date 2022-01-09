В Москве неизвестный совершил покушение на бизнесмена-ювелира

На северо-западе Москвы неизвестный обстрелял автомобиль с бизнесменом. Об этом 9 января, в воскресенье, сообщает MK.RU.

По данным источника, инцидент произошел на Живописной улице. Коммерческий директор ювелирной фирмы выезжал на автомобиле со двора. В этот момент выбежал мужчина и открыл стрельбу.

Сообщается, что предприниматель не пострадал, но пули попали в водительскую дверь, капот и бампер его машины.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, а также определяют круг лиц, которые могут быть причастны к правонарушению.

Ранее известного музыканта и его жену обстреляли из газового пистолета в центре Москвы.