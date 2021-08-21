В Москве неизвестный украл из магазина сладости и угрожал продавцам ножом

На северо-востоке Москвы неизвестный мужчина ворвался в кондитерский магазин и украл сладости, угрожая ножом сотрудникам. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел днем 19 августа по улице Искры. Злоумышленник открыто похитил товар и скрылся. О происшествии в полицию заявил управляющий торговой точки.

Ущерб составил 3,5 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ.

Ранее неудавшаяся попытка ограбления произошла возле метро «Сокол». Около входа в метро к москвичке подошла прилично одетая женщина и попросила 35 рублей, якобы на проездной. Пока девушка искала мелочь, злоумышленница начала забивать ей голову ненужной информацией, потом резко потребовала тысячу рублей. Жители столицы поблагодарили за предупреждение и предположили, что мошенница использует цыганский гипноз.

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