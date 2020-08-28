В Москве новую плитку снова поменяли на новую

Жители Москвы заметили, как в столице новая плитка снова меняется на новую. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Что там в Москве?».

Очередную замену брусчатки заметили вблизи станции метро «Технопарк».

В июле сообщалось, что в Таганском районе Москвы решили поменять прошлогодние бордюры на новые.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказывал, что тротуарную плитку в Москве перекладывают тогда, когда в ней обнаруживается брак. Он также рассказал, что в столице кладут плитку с термообжигом — она не такая скользкая, как асфальт, даже «в ледяную погоду».

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