В Москве обнаружили «китайский квартал» для птиц

В центре столицы обнаружили «птичье общежитие». Дерево, на которое прибито 14 скворечников, сфотографировали и выложили в Facebook-группу «МОСКВА МОЯ».

Автор топика отметила, что считает скворечники декоративными и ни разу не видела в них птиц. Женщина добавила, что необычный арт-объект находится рядом с часовней Федора Конюхова в районе улицы Зацепский Вал.

«"Китайский квартал" для птичек», «Какой дружный дом, все соседи ходят в кружок юннатов, класс!» — прокомментировали пользователи сети. Некоторые отметили, что пернатые предпочитают жить более уединенно и вряд ли прилетят в подобное «общежитие».

«Скворечники прибиты к дереву и сделаны с ошибками. Так что это не для птиц. Создал тот, кто не понимает, что такое природа», — возмутилась одна из подписчиц паблика. Некоторые согласились с женщиной и добавили, что люди, вешающие таким образом домики для птиц — вредители.

Ранее россиян умилил скворечник с ногами во дворе на улице Красного Маяка. Домик для птиц напомнил пользователям сети человека, сидящего на дереве.