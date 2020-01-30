В Москве обнаружили ренессанс рюмочных

В рюмочной на Покровке оказалось многолюдно, а клиенты, среди которых было много молодежи, заказывали в основном ерш, настойки и водку, закусывая малосольными огурцами. «Да, миллениалы, может быть, и не пьют, но мы зумеры — следующее поколение. Наши родители заливали водкой горе, может, поэтому она была для них горькой. А мы пьем, чтобы быстрее развеселиться», — рассказал один из студентов.

Рюмочная на Чистых прудах разочаровала журналистку дороговизной водки — за стопку просили на 150 рублей больше, чем в предыдущих заведениях. «Там, где цена за стопку переваливает за 100 рублей, душевность и атмосфера братства улетучиваются», — пишет корреспондент.

Заведение на Арбате, которое оказалось круглосуточным, предлагало гостям водку по 100 рублей, ерш и настойки. Там было много посетителей, коротающих вечер беседами друг с другом, среди которых студенты, историк и политолог.

В итоге корреспондент выяснила, сколько стоит выпить в московских рюмочных. Так, 50 граммов водки можно приобрести за 100 рублей, а стопка настойки обойдется в 150 рублей. Стоимость пол-литра пива начинается от 150 рублей, за ерш придется заплатить 220 рублей и 280 вкупе с настойкой.

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